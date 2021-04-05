Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı - Son Dakika

Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
05.04.2021 09:05
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde 4 bisikletlinin bir kamyonun arkasından tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi.
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
İSTANBUL - D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde 4 bisikletlinin bir kamyonun arkasından tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi.
D-100 Karayolu Celaliye Kumburgaz mevkiinde ilerleyen 4 bisikletli, daha hızlı gitmek için hayatlarını hiçe sayarak bir kamyonun arkasından tutundu. Tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisikletliler, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Bisikletlilerin canlarını hiçe sayarak yaptıkları bu tehlikeli yolculuk ise saniye saniye trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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