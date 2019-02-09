Son Dakika Haberleri: Bisküvi Jelatininde Uyuşturucu Sevkiyatı

Bisküvi Jelatininde Uyuşturucu Sevkiyatı

48 dakika önce

Kırşehir'de bisküvi jelatinin içine gizlenen sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de bisküvi jelatinin içine gizlenen sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Kırşehir'e uyuşturucu getirilerek satılmak istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ortaköy kavşağındaki uygulamada, Kayseri plakalı otomobil durdurularak arama yapıldı.

Sürücü M.A'nın montunun iç cebinde bisküvi jelatinine sarılmış 50 gram sentetik uyuşturucu, H.Ö'nün de pantolonunda poşet içinde 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

M.A. ve H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Kayseri, Kırşehir, Güncel
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