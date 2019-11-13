Son Dakika Haberleri: Bismil'de "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
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Bismil'de "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

6 saat önce

Bismil'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bismil'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, İl Müftüsü Turgut Erhan, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kaymakam Yüksel, Milletvekili Eker ve İlçe Müftüsü Durmuş konuşma yaptı.

Program okullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül ve plaket verilmesiyle sona erdi.

Bismil'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Milletvekili, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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