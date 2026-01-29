BIST 100 Endeksi Günlük Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günlük Yükselişte

29.01.2026 13:35
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 artışla 13.623,45 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 değer kazanarak 13.623,45 puana çıktı.

Dün günü 13.407,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 94,85 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,01 puan ve yüzde 1,61 kazançla 13.623,45 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.480,55 puanı, en yüksek 13.655,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,6, sanayi endeksi yüzde 0,6, mali endeks yüzde 2, hizmetler endeksi yüzde 1 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken, 31'ü düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 513 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 31,72, bileşik getirisi yüzde 34,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1960, sterlin/dolar paritesi 1,3800 ve dolar/yen paritesi 153,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4250 liradan, avro 52,0250 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,5 artışla 5 bin 513 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 primle 68,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
