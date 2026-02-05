BIST 100 Endeksi Kapatırken Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Kapatırken Artış Gösterdi

05.02.2026 10:19
BIST 100 endeksi, 15,90 puan artışla 13.891,21 puandan kapandı, BIST 30 ise düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,90 puan artarak 13.891,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 88,71 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.964,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.834,97 puanı, en yüksek 13.998,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 57,19 puan ve yüzde 0,38 azalışla 15.108,56 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,06 ve sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 960 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 960 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 7 milyon 507 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,22, bileşik getirisi yüzde 34,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3941, satışta 43,5680 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3838, satışta 43,5577 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1807 sterlin/dolar paritesi 1,3679 ve dolar/yen paritesi 156,610 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 67,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

