Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

28.01.2026 19:20
BIST 100 endeksi, günü 13.407,44 puandan kapatarak 300,45 puan değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 300,45 puan artarak 13.407,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 43,14 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.144,15 puanı, en yüksek 13.512,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 363,24 puan ve yüzde 2,54 artışla 14.651,29 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,72, sanayi endeksi yüzde 2,26 ve hizmetler endeksi yüzde 1,00 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 26'sı geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 274,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 5 bin 274,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,6 artışla 7 milyon 570 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 31,62, bileşik getirisi yüzde 34,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3024, satışta 43,4759 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,2855, satışta 43,4590 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1950, sterlin/dolar paritesi 1,3768 ve dolar/yen paritesi 153,342 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
