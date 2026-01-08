BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 59,13 puan artarak 12.087,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,10 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.907,78 puanı, en yüksek 12.152,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kazanarak 12.087,97 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 48,88 puan ve yüzde 0,37 artışla 13.121,52 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,94, mali endeks yüzde 0,47 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 36'sı geriledi 3'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Türk Altın İşletmeleri ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 447 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 447 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 295 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,83 bileşik getirisi yüzde 36,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9446, satışta 43,1167 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9442, satışta 43,1163 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3445 ve dolar/yen paritesi 156,961 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 60,8 dolardan işlem görüyor.