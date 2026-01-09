BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kazanarak 12.136,81 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,84 puan ve yüzde 0,4 artışla 12.136,81 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 75,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,34 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,07 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamlarken, gün içerisinde en yüksek 12.199,14 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı sanayi üretim endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.250 ve 12.350 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.