BIST 100 Rekor Artışla Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Rekor Artışla Tamamladı

29.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi günü yüzde 3,16 artışla 13.831,09 puandan kapattı, işlem hacmi rekor düzeyde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,16 değer kazanarak 13.831,09 puanla rekor seviyeden tamamlarken, 302,5 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 423,65 puan arttı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 3,24 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 6,30 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,38 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında yapay zeka harcamalarında artış görülen ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yer alıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde bankacılık endeksi öncülüğünde 13.906,51 puanı görerek rekor tazelerken, günü de rekor seviyeden tamamladı. Endeks, işlem hacminde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Rekor Artışla Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Çocuğunun yanında babasını dövdüler Çocuğunun yanında babasını dövdüler
Peri masalı Mourinho’nun Benfica’sı 908’de kalecisinin attığı golle Real Madrid’i devirdi ve ilk 24’e kaldı Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

21:55
Fenerbahçe’nin FCSB maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin FCSB maçı 11'inde sürpriz
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 22:13:20. #7.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Rekor Artışla Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.