BIST 100 Rekor Kırarak Günü Tamamladı

08.01.2026 19:24
BIST 100 endeksi, %0,49 artışla 12.087,97 puana yükselerek rekor seviyeden kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 12.087,97 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 149,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,14 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,56 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD'de yarın açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.152,59 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü 7 günlük pozitif seyirini koruyarak rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri, Çin'de enflasyon ve Almanya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

