BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.20 artışla 1,152.74 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.25 artıdaydı.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Perşembe günü 7.94 lira ile tarihi yüksek düzeye çıkan dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeyde başladıktan sonra 7.95 liraya yükseldi. Erken işlemlerde euro 9.35 lira ve sterlin de 10.28 lira düzeylerinde hareket ediyordu.