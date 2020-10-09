BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.95 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.95 lirada

09.10.2020 09:55
BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.95 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.20 artışla 1,152.74 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.20 artışla 1,152.74 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.25 artıdaydı.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Perşembe günü 7.94 lira ile tarihi yüksek düzeye çıkan dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeyde başladıktan sonra 7.95 liraya yükseldi. Erken işlemlerde euro 9.35 lira ve sterlin de 10.28 lira düzeylerinde hareket ediyordu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı dördüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Çarşamba günü düzenlenen ihalede oluşan yüzde 12.91'den yüzde 13.15'e yükseldi.Hazinenin borç limiti 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki katına çıkarılıyor; düzenleme ile Hazine'nin borç tavanı 154 milyar liraya ulaşacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9250 lira ve en yüksek 7.9523 lirayı gördükten sonra, 7.95 – 7.96 lira aralığında,euro en düşük 9.3221 lira ve en yüksek 9.3643 lirayı gördükten sonra, 9.36 – 9.37 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2577 lira ve en yüksek 10.2983 lirayı gördükten sonra 10.29 – 10.30 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17541 - 1.17815 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17682 düzeyindeydi.İş Yatarım'ın "Tepki alışı bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Ek mali paket beklentisi piyasaların yönünü belirleyen ana değişken olmaya devam ediyor."ABD Hazine Steven Bakanı Mnuchin'in 'Başkan Trump kapsamlı paket için anlaşma istiyor' açıklaması üzerine, Wall Street'te hava yeniden iyimsere döndü. Dünya borsaları yüzde 3.0'e yakın yükselişle Temmuz başından beri en iyi haftayı bitiriyor. "Dolar, yen, hazine bonosu gibi emin liman yatırım araçları değer kaybediyor. "Türkiye varlıkları jeopolitik riskleri satmaya devam ediyor. "Demokratların zaferi senaryosunda S400 alımı nedeniyle ABD yaptırım ihtimalinin artacağı endişesiyle yabancı satışı görüyoruz. "Küresel risk iştahının düzelmesine rağmen MSCI Türkiye yüzde 0.8 kayıp ile en kötü gelişmekte olan ülke endeksleri arasında. "Kur baskısı nedeniyle bankalar sanayi hisselerine göre daha zayıf olmayı sürdürüyor."ABD vadelileri ve Asya hisselerinin seyri Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 civarında bir yükselişe işaret ediyor. "Endeks için destek ve direnç olarak 1,140 ve 1,165 seviyeleri öne çıkıyor. " Ankara'nın normalleşme adımlarına rağmen Ekim başından beri gelişmekte olan ülkelerin yüzde 7.0 gerisinde kalan MSCI Türkiye Borsa İstanbul için tepki alışını destekliyor."Demokrat zaferinden olumsuz etkileneceği söylenen Brezilya ve Rusya borsaları dünya piyasalarındaki yükselişe katılmaya başladı."Ankara'nın doğru adımlarına rağmen Türkiye'nin geride kalması fırsat yaratıyor. Ancak kurdaki yükseliş devam ederse fırsat penceresi uzun süre açık kalabilir."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Sterlin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.20 artışla başladı, dolar 7.95 lirada - Son Dakika Ekonomi

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