Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi - Son Dakika

Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi

30.03.2021 08:22
Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 57,000 doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 57,000 doların üzerine döndü.

Son 24 saat içinde 55,139.34 ve 58,342.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.10 artışla 57,858.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.50 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 80.12 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.49 artışla 1,810.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.14 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 208 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.10 artışla 274.82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 42.46 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 72 milyar dolar artışla 1 trilyon 825 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 16 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.1'ini Bitcoin, yüzde 11.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolar artışla 130 milyar dolara yükseldi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Son zamanların en çok konuşulan konularından olan NFT'lerde (benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebiliyor) ses getiren bir haber daha yayınlandı. ABD'nin köklü gazetelerinden olan New York Times'a ait bir köşe yazısı 350 ETH karşılığında satıldı. Yazı, Farzin takma isimli bir kullanıcı tarafından alındı. "Madencilik şirketlerinde başı çeken firmalardan biri olan Argo, DMG Blockchain Solutions ile masaya oturdu. Yapılan anlaşmaya göre, temiz enerjiyle desteklenen ilk Bitcoin madencilik havuzu kurulacak. Havuz başlangıçta Argo ve DMG'in hidroelektrik kaynaklarıyla oluşturulan hashrate'ini paylaşacak. Paylaşılan bu haberin ardından Argo hisselerinde %11'lik artış yaşandı."Yaşanana fiyat artışıyla popülaritesi gitgide tırmanan Bitcoin'de madencilik son zamanlarda sıkça aratılan konular arasında. İki Amerikalı bilgisayarcının eski bir bilgisayarla madencilik yapmasının ardından bir Youtuber GameBoy'u madencilik cihazına dönüştürdü. İnternet bağlanma problemini Raspberry Pi Pico kullanmakta bulan Youtuber henüz Bitcoin üretmek için yeterli gücü elde edebilmiş değil. Bu sebeple, 1 BTC üretmek trilyonlarca yıl alıyor."Ethereum Layer 2 ölçeklendirme çözümü ana ağının halka açık lansmanını erteledi. İyimserlik şu anda ana ağın temmuz ayında piyasaya çıkacağını tahmin ediyor, ancak bu, ekosistemin hazır olup olmadığına bağlı." (Grafik)


Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi

Kripto paralar, Madencilik, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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