Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 57,000 doların üzerine döndü.

Son 24 saat içinde 55,139.34 ve 58,342.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.10 artışla 57,858.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.50 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 80.12 milyar dolara yükseldi.