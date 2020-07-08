Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi - Son Dakika

Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükselişe geçerek Salı günü ulaştığı 9,300 dolar sınırında durdu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükselişe geçerek Salı günü ulaştığı 9,300 dolar sınırında durdu.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 31'i gerilerken, gerileyenlerin iki tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı.

TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bu gelişmelerle, Salı günün ilk saatlerinde bir ara 9,375 doları gördükten sonra, 9,300 doların altına çekilen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.17 düşüşle 9,270 dolara döndü.

Toplam 5,705 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,769 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 12 milyar dolar düşüşle 76 milyar dolardan 64 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi 271 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 63'ünü Bitcoin oluşturuyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.17 düşüşle 9,270.48 dolar,

2. Ethereum yüzde 0.15 artışla 239.25 dolar,

3.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 4.53 artışla 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.22 artışla 239.57 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 0.88 düşüşle 184.65 dolar,

7.Cardano yüzde 22.14 artışla 0.12 dolar,

8.Litecoin yüzde 1.03 artışla 44.17 dolar,

9.Binance Coin yüzde 3.75 artışla 16.81 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 2.75 artışla 0.13 dolardan işlem görüyordu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, uygulanma yöntemine bağlı olarak, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) parasal bazda yerel ya da küresel etkileri olabileceğine dikkat çekerek, bu bağlamda, Avrupa Merkez Bankası açısından, dijital dünyada parayla ilgili tartışmaya öncülük etmesi önemli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgınının yol açtığı krize verilen küresel tepki sırasında euronun uluslararası bir para birimi olarak rolünün önemini vurgulayan Panetta, bu bağlamda merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) euro'yu daha da güçlendirebileceğini ve krize yanıtı daha verimli hale getirebileceğini söyledi.

Panetta, Eğer CBDC çekici bir ödeme aracı ya da euro bölgesi dışındaki insanlar için değer satlama birimi olmayı başarabilirse, euronun uluslararası rolü daha da güçlenecektir" diye ekledi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 10:05 Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:18 İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor 07:50 Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım 00:45 Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı 00:27 Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:14 Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
14:03
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
13:46
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
13:43
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
13:14
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
12:20
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
12:19
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
12:15
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
12:05
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
12:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 14:40:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]