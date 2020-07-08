Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükselişe geçerek Salı günü ulaştığı 9,300 dolar sınırında durdu.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 31'i gerilerken, gerileyenlerin iki tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle, Salı günün ilk saatlerinde bir ara 9,375 doları gördükten sonra, 9,300 doların altına çekilen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.17 düşüşle 9,270 dolara döndü.

Toplam 5,705 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,769 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 12 milyar dolar düşüşle 76 milyar dolardan 64 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi 271 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 63'ünü Bitcoin oluşturuyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.17 düşüşle 9,270.48 dolar,

2. Ethereum yüzde 0.15 artışla 239.25 dolar,

3.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 4.53 artışla 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.22 artışla 239.57 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 0.88 düşüşle 184.65 dolar,

7.Cardano yüzde 22.14 artışla 0.12 dolar,

8.Litecoin yüzde 1.03 artışla 44.17 dolar,

9.Binance Coin yüzde 3.75 artışla 16.81 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 2.75 artışla 0.13 dolardan işlem görüyordu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, uygulanma yöntemine bağlı olarak, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) parasal bazda yerel ya da küresel etkileri olabileceğine dikkat çekerek, bu bağlamda, Avrupa Merkez Bankası açısından, dijital dünyada parayla ilgili tartışmaya öncülük etmesi önemli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgınının yol açtığı krize verilen küresel tepki sırasında euronun uluslararası bir para birimi olarak rolünün önemini vurgulayan Panetta, bu bağlamda merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) euro'yu daha da güçlendirebileceğini ve krize yanıtı daha verimli hale getirebileceğini söyledi.

Panetta, Eğer CBDC çekici bir ödeme aracı ya da euro bölgesi dışındaki insanlar için değer satlama birimi olmayı başarabilirse, euronun uluslararası rolü daha da güçlenecektir" diye ekledi.