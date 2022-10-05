Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü - Son Dakika
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Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü

05.10.2022 14:25

Bir süredir 20 bin doların altında seyreden piyasa değeri en fazla olan kripto para Bitcoin'in değeri yeniden 20 bin doların üzerine çıktı.

Dünya piyasalarında yaşanan hareketlilik dijital para piyasalarına yansıdı. Bitcoin ve Ethereum'da yükselişler gözlendi.

BİTCOİN 20 BİN DOLARIN ÜZERİNDE!

Altının yükseliş rallisine girmesi ve doların değerinde yaşanan artışlar dünya ekonomilerinin hızlanmasını sağladı. ABD ve Asya borsalarında zayıf ralli verileri gözlendi. Bu hareketlilik dijital para piyasalarını da etkisi altına aldı. Sanal para piyasaların en çok işlem yapılan para birimi olan Bitcoin 20 bin doların üzerine çıkarak bir toparlanma yaşadı.

Bitcoin son 7 günde yüzde 8'lik bir artış kaydetmişti. İleri doğru hareketini devam ettiren sanal para, son 24 saatte ise yüzde 1 oranında değer kazandı.

ETHEREUM BİN 345 DOLARA ÇIKTI

Kripto para meraklıların ve yatırımcılarının en çok takip ettikleri ikinci para birimi olan Ethereum ise 1.345 dolardan değerlendi. Diğer önemli kripto para birimlerinden olan Solana 33.73 dolara kadar çıkarken, Dogecoin 0.06445 cente oldu.

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Son Dakika Finans Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü - Son Dakika
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