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Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası'na sponsor oldu - Son Dakika

Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası'na sponsor oldu

02.07.2021 12:59
Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası'na sponsor oldu, System.String[]

Bitexen Teknoloji'nin ikinci kez ana ve isim sponsoru olduğu 3. TESFED Türkiye Kupası için geri sayım başladı.

Bitexen Teknoloji'nin ikinci kez ana ve isim sponsoru olduğu 3. TESFED Türkiye Kupası için geri sayım başladı. Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen turnuvanın, heyecanlı ve rekabet dolu karşılaşmalarıyla sporseverlere e-spor şöleni yaşatacağı belirtildi.

Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED), e-spor turnuvasını bu yıl da "Bitexen TESFED Türkiye Kupası" adıyla üçüncü kez hayata geçiriyor. 2 Temmuz'da başlayacak organizasyon, heyecanlı ve rekabet dolu karşılaşmalarıyla sporseverlere yeniden e-spor şöleni yaşatacak.

Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen ve espor severlerden büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da "Bitexen TESFED Türkiye Kupası" adıyla Bitexen Teknoloji A.Ş'nin ana sponsorluğunda hayata geçiriliyor. Türkiye'nin her yerinden lisanslı esporcuların katılımına açık olacak Bitexen TESFED Türkiye Kupası'ndaki turnuvalar 11 oyun ile 2 Temmuz'da başlayacak ve turnuva finalleri Ağustos ayında İsfanbul'da yüz yüze gerçekleştirilecek.

ÖDÜL HAVUZU İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

Dokuz gün sürecek canlı yayın ve çevrimdışı etkinliklerle Türkiye'nin her yerinden yüzlerce oyuncu, toplam 180 bin TL'lik EXEN Coin ile verilecek ödül havuzu için kıyasıya mücadele edecek.

Final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dota 2, Tekken 7 ve e-Football PES şampiyonları, Uluslararası E-spor Federasyonu'nun düzenlediği "13. Dünya E-spor Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil etme şansı kazanacak.

Şampiyonlar, bölge elemelerini aşmaları halinde geçen yıl olduğu gibi, 14-20 Aralık tarihlerinde Eylat, İsrail'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacaklar.

Bu yılki turnuva programında yer alan oyunlar şu şekilde olacak:

"HADO, CS: GO, Dota2, PUBG Mobile, PUBG, Fifa21 (FUT ve Classic ayrı 2 turnuva), Tekken 7, PES21, NBA2K21, Rocket League ve Zula."

"BU SPONSORLUK ANLAŞMASIYLA OYUN SEKTÖRÜNDE OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Turnuva hakkında görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Geçtiğimiz yıl isim sponsoru olduğumuz TESFED Türkiye Kupası, bu yıl da Bitexen Teknoloji ana sponsorluğuyla gerçekleşecek. 36 milyondan fazla oyuncu ve 880 milyon dolarlık bir hasılatla 2020 yılını tamamlayan oyun sektöründe, Bitexen olarak bu sponsorluk anlaşmasıyla yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen seneki turnuva şampiyonlarından oluşan Türkiye E-spor Milli Takımı, FIBA Esports Open 2020 II Avrupa Konferansı'nda tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olmuştu. Ülkemize böylesine gururlar yaşatan gençlerimizi ve onlara bu fırsatı sunan, Türkiye'nin tek resmi espor turnuvası TESFED'i desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

E-SPOR SEVERLERİN İLGİSİ ARTIYOR

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, yaptığı açıklamada, Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nın her yıl daha da gelişerek büyüdüğünü ve espor severlerden artan bir ilgi gördüğünü vurguladı.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip Türkiye'de e-sporun önemli fırsatlar barındırdığına işaret eden Alper Afşin Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Federasyon olarak kurulduğumuz günden bu yana, ülkemizde esporu sağlıklı temellerde geliştirmek ve Türkiye'yi dünya çapında bir espor ülkesi haline getirmek için çalışmalara imza atıyoruz. Bu hedefle gençleri ve esporu destekleme adımlarımızdan biri olan Türkiye'nin tek resmi espor kupası Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nı bu yıl üçüncü kez, daha büyük çapta bir organizasyon olarak hayata geçiriyoruz. Artık kurumsallaşmaya başlayan kupamızın şampiyonları uluslararası espor organizasyonlarında milli sporcular olarak ülkemizi temsil ediyorlar. Geçtiğimiz yıl TESFED Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-spor Milli Takımı, 'FIBA Esports Open'da tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve uluslararası arenada bu başarılarıyla hepimizin göğsünü kabarttı. Bu yıl TESFED Türkiye Kupası'ndan çıkacak şampiyonlarımızın da uluslararası şampiyonalardan ödüllerle dönerek bizleri gururlandıracağına inanıyoruz. Tüm espor severlere heyecan ve rekabet dolu bir şampiyona ve esporcularımıza başarılar diliyorum."


Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası'na sponsor oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası'na sponsor oldu - Son Dakika


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