Son Dakika Haberleri: Bitlis Barış Manço, Doğum Gününde Şarkılarıyla Anıldı

Bitlis Barış Manço, Doğum Gününde Şarkılarıyla Anıldı

1 saat önce

Barış Manço, doğum gününde şarkılarıyla anıldıSANATÇI Barış Manço anısına 76'ıncı doğum günü dolayısıyla Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde konser düzenlendi.

Barış Manço, doğum gününde şarkılarıyla anıldı

SANATÇI Barış Manço anısına 76'ıncı doğum günü dolayısıyla Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde konser düzenlendi.

Adilcevaz Karaşeyh İlkokulu Müdürü Şener Çelik ve piyano kursiyerleri tarafından Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda 'Barış Manço konseri' düzenlendi. Anma programına, İlçe Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Emniyet Müdürü Ercan Ergül, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin piyano eşliğinde verdiği konserde, Barış Manço'nun 'Bir gün ölürsem öldüğüm günü değil, doğduğum günü hatırlayın' sözleriyle yola çıkarak, Sanatçı Manço'ya ait eserleri seslendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, rahmetli Barış Manço'nun doğum günü nedeniyle düzenlenen anma programının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Karaşeyh Köyü İlkokulu öğrencileri, üç aylık bir çalışma sonucunda öğretmenlerinden piyano eğitimi alarak, piyano çalma konusunda kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz bu çalışma sonunda, ülkemizin unutulmaz sanatçılarından olan Barış Manço'nun doğum yıldönümünde anma etkinliği düzenledi. Çok güzel bir program oldu. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:49 Kaynak: DHA

Adilcevaz, Bitlis, Barış Manço, Güncel
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