Ahlat Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
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Ahlat Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

04.10.2022 18:50
Ahlat Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ahlat Meslek Yüksekokulu (MYO), 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ahlat Meslek Yüksekokulu (MYO), 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Ahlat MYO Müdürü Harun Koçak, 2022-2023 eğitim öğretim yılında kontenjanların tamamının dolduğunu söyledi.

Okulda 6 programın aktif olduğunu belirten Koçak, " Maliye, bankacılık ve sigortacılık, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, el sanatlarında ise mimari dekoratif sanatlar, eser koruma, seramik ve cam tasarımı bölümlerinde kontenjanlarımız yüzde 100 doldu. Kız öğrenci yurdumuz geçen yıl aktif hale getirildi. Bundan dolayı da kontenjanlarımızın arttığını görüyoruz." dedi.

Önceden genelde bölge illerindeki öğrencilerin MYO'yu tercih ettiğini ancak bu dönem farklı bölgelerden de öğrencilerin geldiğini anlatan Koçak, "Öğrenci profilimizde bu yıl yaş ortalamasının yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlarında doluluk oranına etkisi var. Bölüm ve programlarımız tercih ediliyor. Eğitim öğretim kalitesi açısından okulumuzun bulunduğu yer, Ahlat'ın konumu, fiziki imkanlar ve bunun yanında akademik kadronun yeterliliği de doluluk oranımızı artırıyor. Bizde gayret sarf ederek ülkemize ve memleketimize faydalı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Harun Koçak, Maliye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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