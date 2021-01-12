Bitlis'te 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon - Son Dakika

Bitlis'te 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon

12.01.2021 00:57
Bitlis'te 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında toplam 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında toplam 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bitlis Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında terör, asayiş, trafik ve kaçakçılık olaylarına ait verileri paylaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre 2020 yılında Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyonlar sonucunda 21'i ölü, biri sağ olmak üzere toplam 22 PKK/KCK terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Yapılan operasyonlarda; 41 uzun namlulu silah, 9 lav silahı, 3 keskin nişancı tüfeği, 2 makineli tüfek, 1 uçaksavar makineli tüfeği, 4 roketatar silahı, 5 tabanca, 64 bin 276 adet mühimmat/fişek, 93 el bombası, 7 el ve araç telsizi, 11 bin 650 metre elektrik kablosu, 3 bin 357 kilogram amonyum nitrat, 2 bin 200 adet tüp, 68 adet EYP, bin 472 metre saniyeli fitil, 729 adet elektrikli fünye, 38 adet akü, 2 bin 717 adet pil, 531 adet örgütsel doküman, 10 ton 651 kilogram muhtelif gıda malzemesi, bin 388 adet muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 158 adet sığınak, mağara ve depo kullanılmaz hale getirilmiştir. PKK/KCK ile işbirliği yaptığı tespit edilen 67 kişi yakalanmış, yakalananlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2020 yılında 94'ü trafik olmak üzere 941 asayiş olayı meydana geldiği, olayların yüzde 98'inin aydınlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2020 yılı içerisinde 941 asayiş olayı, 94 trafik olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarının yüzde 98'i aydınlatılmıştır. Meydana gelen asayiş olayları kapsamında bin 493 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan bin 478'i yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 36 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma vb. olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 135 mala karşı suç olayı meydana gelmiştir. Bir önceki yıla göre mala karşı işlenen suçlarda yüzde 16 azalış yaşanmıştır. Mala karşı suçlar kapsamında 2020 yılında 56 hırsızlık olayı meydana gelmiş, bu suçların yüzde 84'ü aydınlatılmıştır. Hırsızlık olaylarında, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 azalma yaşanmıştır. Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama vb. olmak üzere 2020 yılı içerisinde 608 kişiye karşı suç olayı meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i aydınlatılmıştır. 2020 yılında 829 bin 668 şahıs sorgulanmış ve 2 bin 851 şahıs yakalanmış, yakalananlardan 24 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2020 yılı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 240 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 367 şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, bunlardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2020 yılı içerisinde müdahale edilen 30 göçmen kaçakçılığı olayında; ülkemize yasadışı yollarla giren 721 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 2020 yılı içerisinde uyuşturucu ile etkin mücadele neticesinde 193 kilogram kubar esrar, 3 bin 382 kök yasadışı kenevir, 1 kilo 116 gram metamfetamin, 447 gram toz esrar, 32 gram eroin ile 9 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 2020 yılında bir önceki yıla göre yakalanan esrar miktarında 28 kat artış yaşanmıştır. Ayrıca kaçakçılık suçları kapsamında bin 293 adet tarihi eser ve 2 bin 201 paket kaçak sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2020 yılında Bitlis ve ilçelerinde 2'si ölümlü toplam 94 trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 59 kişinin yaralandığı belirtildi. 2020 yılında, bir önceki yıla göre trafik kaza sayısında yüzde 8, trafik kazasında ölen vatandaş sayısında yüzde 73, yaralanan vatandaş sayısında ise yüzde 5 azalma yaşandığı kaydedildi. - BİTLİS

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Asayiş, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon - Son Dakika


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