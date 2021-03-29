Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri

29.03.2021 15:17
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri, System.String[]

Bitlis'te bu yıl 57. Kütüphane Haftası değişik programlarla kutlandı.

Bitlis'te bu yıl 57. Kütüphane Haftası değişik programlarla kutlandı.

İl Halk Kütüphanesi salonunda gerçekleştirilen programa Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sadullah Korkut, İl Halk Kütüphane Müdürlüğü personeli, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bitlis Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, kitabın ve kütüphanenin önemine değindi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde sınırlı imkanlarla gerçekleştirdikleri programa katılanlara teşekkür eden Çoban, "Kitaplar hayatlarımızdır. Başka insanların düşlerini öğrenmektir. Doğanın gerçekleri ile yüzleşmektir. Bencilliği yok etmeye araçtır. Kitapları seven insanları ve diğer tüm canlıları sever. Kuru bir bitkiye, yaprağa ve teneke parçasına başka türlü bakar insan, dünyayı yorumlar ve değiştirme çabası içerisine girer. İnsanı doğru algılamanın yolu kitaplardan geçer. Bilimin ve sanatın temeli kitaba dayanır. İşte insanlık için bunca değerli olan kitaplar kütüphanelerimizde bulunuyor. Araştırmacıların, öğrencilerin ve tüm insanların hizmetine sunulur. Kütüphaneler insanın değişen yaşam ve tüketim alışkanlıkları içerisinde bir gereksinim olarak okulöncesi, okul dönemi ve okul sonrası tüm vatandaşların bilgi, eğitim, eğlence, sosyal ve kültür kalkınmasına hizmet eder. Kütüphaneler hiçbir zaman önemini kaybetmeden; yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyo ekonomik ve politik görüş gözetmeyen araştırma ve eğitim kurumlarıdır" dedi.

Çoban, e-kütüphane ve elektronik kitapların artık günümüz kütüphane uygulamaları arasında yerini aldığını dile getirerek, "Kimilerinin tercihi haline gelen bu dijital uygulamalar, kitap sayfalarının parmaklarımıza dokunan hışırtısının o güzel kokusunun yerini tutabilir mi? Bu tamamen kullanıcı tercihidir. Sevindirici olan bir olgu vardır ki gelişmiş ülkelerde kitaba, kütüphaneye olan ilgi azalmamış hatta artmıştır. Kitapseverlerin ve ülkelerin oluşturduğu birçok kütüphane, kitap okuma ve sevdirme kuruluşları yaygın olarak hizmetlerini devam ettirmektedir. İl olarak kütüphane hizmetlerinde ülke ortalamalarının çok üzerinde olduğumuzu ifade edebilirim. Zira ilimiz genelinde toplam 8 kütüphanemiz bulunmaktadır. 6 ilçemizin tamamındaki ilçe kütüphaneleri, il merkezindeki köklü geçmişe sahip içinde bulunduğumuz İl Halk Kütüphanesi ve Türkiye'de ikinci olarak ilimizin sahip olduğu özgün bir yapı içindeki bebek ve çocuk kütüphanesinde toplam 156 bin 445 kitap bulunmaktadır. 2020 yılı için pandemi koşullarında okuyucu sayısı 178 bin 73, kayıtlı üye sayısı 35 bin 536, ödünç verilen materyal sayısı 82 bin 433 şeklindeki veriler kapasitemizin göstergesidir. Bu programda bizleri kırmayarak buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kütüphaneden faydalanan öğrencilere ödülleri verilirken, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından mini bir konser verildi. Program, kütüphane salonlarının gezilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri

Kütüphane Haftası, Bitlis, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu         
14:44
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti         
13:46
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı         
13:22
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor         
11:42
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei