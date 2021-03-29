Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Bitlis'te bu yıl 57. Kütüphane Haftası değişik programlarla kutlandı.

İl Halk Kütüphanesi salonunda gerçekleştirilen programa Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sadullah Korkut, İl Halk Kütüphane Müdürlüğü personeli, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bitlis Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, kitabın ve kütüphanenin önemine değindi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde sınırlı imkanlarla gerçekleştirdikleri programa katılanlara teşekkür eden Çoban, "Kitaplar hayatlarımızdır. Başka insanların düşlerini öğrenmektir. Doğanın gerçekleri ile yüzleşmektir. Bencilliği yok etmeye araçtır. Kitapları seven insanları ve diğer tüm canlıları sever. Kuru bir bitkiye, yaprağa ve teneke parçasına başka türlü bakar insan, dünyayı yorumlar ve değiştirme çabası içerisine girer. İnsanı doğru algılamanın yolu kitaplardan geçer. Bilimin ve sanatın temeli kitaba dayanır. İşte insanlık için bunca değerli olan kitaplar kütüphanelerimizde bulunuyor. Araştırmacıların, öğrencilerin ve tüm insanların hizmetine sunulur. Kütüphaneler insanın değişen yaşam ve tüketim alışkanlıkları içerisinde bir gereksinim olarak okulöncesi, okul dönemi ve okul sonrası tüm vatandaşların bilgi, eğitim, eğlence, sosyal ve kültür kalkınmasına hizmet eder. Kütüphaneler hiçbir zaman önemini kaybetmeden; yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyo ekonomik ve politik görüş gözetmeyen araştırma ve eğitim kurumlarıdır" dedi.

Çoban, e-kütüphane ve elektronik kitapların artık günümüz kütüphane uygulamaları arasında yerini aldığını dile getirerek, "Kimilerinin tercihi haline gelen bu dijital uygulamalar, kitap sayfalarının parmaklarımıza dokunan hışırtısının o güzel kokusunun yerini tutabilir mi? Bu tamamen kullanıcı tercihidir. Sevindirici olan bir olgu vardır ki gelişmiş ülkelerde kitaba, kütüphaneye olan ilgi azalmamış hatta artmıştır. Kitapseverlerin ve ülkelerin oluşturduğu birçok kütüphane, kitap okuma ve sevdirme kuruluşları yaygın olarak hizmetlerini devam ettirmektedir. İl olarak kütüphane hizmetlerinde ülke ortalamalarının çok üzerinde olduğumuzu ifade edebilirim. Zira ilimiz genelinde toplam 8 kütüphanemiz bulunmaktadır. 6 ilçemizin tamamındaki ilçe kütüphaneleri, il merkezindeki köklü geçmişe sahip içinde bulunduğumuz İl Halk Kütüphanesi ve Türkiye'de ikinci olarak ilimizin sahip olduğu özgün bir yapı içindeki bebek ve çocuk kütüphanesinde toplam 156 bin 445 kitap bulunmaktadır. 2020 yılı için pandemi koşullarında okuyucu sayısı 178 bin 73, kayıtlı üye sayısı 35 bin 536, ödünç verilen materyal sayısı 82 bin 433 şeklindeki veriler kapasitemizin göstergesidir. Bu programda bizleri kırmayarak buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kütüphaneden faydalanan öğrencilere ödülleri verilirken, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından mini bir konser verildi. Program, kütüphane salonlarının gezilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS