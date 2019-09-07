Bitlis'te 64 kişiye 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' verildi

Bitlis'te Parvati Danışmanlık ve Ovam Belgelendirme firmaları tarafından gerçekleştirilen 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' sınavlarında başarılı işçilere sertifikaları dağıtıldı.



Bitlis'te Parvati Danışmanlık ve Ovam Belgelendirme öncülüğünde başlatılan ve başta tehlikeli mesleklerde çalışan işçiler olmak üzere bütün iş alanlarına yönelik 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' belgelendirme sınavları devam ediyor. İlk olarak sıva, ahşap kalıpçı ve boya alanlarında yapılan sınavlarda başarılı olan 64 kişiye sertifikaları firma yetkilisi Ahmet Enez tarafından verildi. İlk etapta inşaatın bazı alanlarında belgelendirme çalışmaları yaptıklarını söyleyen firma yetkilisi Ahmet Enez, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, iş kazalarını önlemek ve çalışanların niteliklerini artırmak üzere yerelde belgelendirme faaliyetleri yürütülüyor. İnşaat, metal, makine ana sektörleri olmak üzere birçok farklı alanda mesleki yeterlilik sınavları düzenliyoruz. Bitlis'te de danışmanlık firması çözüm ortaklığıyla çalışmalara başladık. Bitlis'te henüz yeni olmamıza rağmen altyapıyı çok hızlı bir şekilde kurarak, ilk etapta sıva, ahşap kalıp ve boya gibi 3 alanda, teorik ve uygulamalı sınav düzenledik. 80 kişinin katıldığı sınavlarda başarılı olan 64 kişiye belgelerini verdik. Doğalgaz ve kaynak alanları için de başvurular alınmaya başlandı kısa süre içerisinde sınavlar yapılacak" dedi.



"748 TL ceza var ancak belge almak ücretsiz"



Mesleki yeterlilik kurumu tarafından mesleki yeterlilik belgelendirmesi zorunlu tutulan mesleklerde yapılan düzenleme ile belgesiz çalışmanın mümkün olmadığını hatırlatan Enez, "Belgesiz işçi çalıştırmaya 748 TL ceza kesilecek. Ancak şu aşamada belge almak tamamen ücretsiz. Sınav ücretleri devlet tarafından karşılanıyor. Çalışanların bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi almış işçi çalıştıran işveren için de bir dizi avantaj söz konusu" dedi. - BİTLİS