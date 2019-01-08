Bitlis'te 74 Kilo 21 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
27 dakika önce
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durduğu araçta 74 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi.
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durduğu araçta 74 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bitlis
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 74 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:24 Kaynak: DHA
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