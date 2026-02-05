Bitlis'te Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Süreci

Bitlis\'te Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Süreci
05.02.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Devlet Hastanesi'nde gebe okulu, anne adaylarını doğuma hazırlamak için eğitimler veriyor.

Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulu, hamile kadınların doğum öncesi ve sonrası süreci daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerine katkı sunuyor.

Gebe okulundaki eğitimlere katılan anne adaylarına, kadın sağlığı, nefes çalışmaları, yoga, pilates, anne sütü ve bebek bakımı konularında bilgi veriliyor.

Ebeler tarafından yaptırılan fiziksel egzersizler sayesinde doğum sırasında yaşanılan sancı ve ağrıların azalması sağlanıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağatay Balkış, AA muhabirine, Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulunun 2010'dan itibaren hizmet verdiğini söyledi.

Polikliniğe gelen anne adaylarını gebe okuluna yönlendirdiklerini belirten Balkış, şunları kaydetti:

"Doğum öncesi ve doğum sırasındaki süreçler hakkında özellikle ilk gebeliği olan hastalara detaylı bilgi vererek normal doğum sürecine hazırlanmasını sağlıyoruz. Burada nefes egzersizleri, kadın sağlığı pilatesi, anne bakımı, anne sütü ve bunların daha sonraki süreçleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Bu şekilde gebelerimizi moralli bir şekilde doğuma hazırlamayı ve bu süreçte onlara destek olmayı amaçlamaktayız."

Ebe Yersu Hamzaçelebioğlu ise gebe okulunda anne adaylarına eğitim verdiklerini belirterek, "Polikliniklerden yönlendirilen gebelerin kayıtları oluşturulduktan sonra kendileri için bir eğitim programı hazırlıyoruz. Emzirme ve bebek bakımı gibi konularda eğitim veriyoruz. Gebe okulumuzda aylık yaklaşık 50 gebeye eğitim verilmektedir." dedi.

Anne adayı Emine Yeşilkaya da 19 haftalık gebe olduğunu ve eğitime katıldığını ifade etti.

Bu eğitimlerin kendisi için oldukça faydalı olduğunu anlatan Yeşilkaya, imkanı sağlayan Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hastane, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:17:04. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Gebe Okulu ile Sağlıklı Doğum Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.