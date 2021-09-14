Bitlis'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

Bitlis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Ahmet Eren İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir okudu.

Vali Yardımcısı izzet Cem Eser, yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim öğretim yılını açtıklarını söyledi.

Eğitim ve öğretimin 3 temel ayağının olduğuna belirten Eser, "Bunlar öğretmen, öğrenci ve velidir. Bunlardan en önemlisi öğretmendir. Öğretmenlerimiz çok önemli bir meslek grubudur. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise dünyanın koronavirüse karşı bir savaş halinde olduğunu kaydetti.

Son bir buçuk yıldır öğrencilerin tam anlamıyla okulla buluşmadıklarını ifade Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin eğitimini uzaktan devam ettirmeye çalıştık. Ancak takdir edersiniz ki hiçbir sistem öğretmenin yerini tutmuyor. Bizim bu yıl kararlılığımız okullarımızı kapatmama yönündedir. Ancak bu konuda size çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarımız okulun bahçesine girdiği andan itibaren maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Velilerimizden isteğimiz mümkünse aşı olmanızdır. Eğer aşı olmuyorsanız belirli aralıklarla PCR testi yaptırmanızdır. Çünkü toplu ortamlarda bir taşıyıcı bütün topluma bulaştırma riskine sahiptir."

Programa, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.