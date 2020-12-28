Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

28.12.2020 20:47
Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tatvan- Ahlat kara yolu 300 Evler mevkisinde, sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen 27 GD 750 plakalı kamyonet ile 06 DZ 1853 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu altı kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Murat Yakışan'ın hastanede hayatını kaybettiği, beş yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Otomobil, Kamyonet, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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