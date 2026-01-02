Bitlis'te Kar Kütlesi İş Makinesine Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Kar Kütlesi İş Makinesine Düştü

Bitlis\'te Kar Kütlesi İş Makinesine Düştü
02.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te yol temizleme çalışmaları sırasında çatıdaki kar kütlesi bir iş makinesinin üzerine düştü.

BİTLİS'te yol temizleme çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Yağışın etkili olduğu kentte kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmaları da sürüyor. Kazım Dirik Caddesi'nde belediyeye ait iş makinesi çalışma yürüttüğü sırada bir binanın üzerinde biriken kar kütleleri düştü. İş makinesi karın altında kalırken, operatör yara almadan kurtuldu. Olayın ardından operatör, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çatılarda biriken karların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça çatı altlarında bulunulmaması ve kar temizleme çalışmalarının kontrollü şekilde yapılması uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Kütlesi İş Makinesine Düştü - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Kütlesi İş Makinesine Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.