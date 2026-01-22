Bitlis'te Kar Motoru ile Trafik Güvenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Kar Motoru ile Trafik Güvenliği

22.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kar motoru kullanan trafik ekipleri, yoğun kar yağışında mahsur kalanlara yardım ediyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte kar motoru kullanarak kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımcı oluyor, kazalara ve acil durumlara müdahale ediyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te görev yapan trafik polisleri, kar, fırtına ve tipiye rağmen ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için gece gündüz görev yapıyor.

Kısa süre önce kentte kullanılmaya başlanan kar motoru ile görev yerlerine hızlıca ulaşan ekipler, ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor.

Araçlarla ulaşımın güçlükle sağlandığı güzergahlara kar motoru ile giden trafik polisleri, hem yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyor hem de kazalara ve acil durumlara kısa sürede müdahale etme imkanı buluyor.

Bu sayede zamandan da tasarruf eden ekipler, insanların güvenli ulaşımını sağlamak için zorlu hava koşullarında fedakarca görev yapıyor.

"Kar motorunun bize çok faydası oldu"

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, AA muhabirine, kentte etkisini sürdüren kardan dolayı yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Araç ve teçhizatlarının 4x4 olmasının görev yaparken kendilerine çok büyük fayda sağladığını anlatan Altuntaş, şöyle konuştu:

"Yollar kapandığında özellikle yeni çevre yolu gibi eğimli yollarımızda yollar kapandığı için vatandaşlarımız orada mağdur olabiliyor. Bununla alakalı kar motorunu kullanmaktayız. Kar motoru kaza öncesinde, kaza anında ya da sonrasında olay yerine kısa sürede gitmemizi, yollarda kalan vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Bu, Türkiye'de bir ilk. Bitlis'te kullanmaya başladık. Bitlis'in kar şartları oldukça ağır geçiyor. Bu da personelimizin hızlı şekilde olay yerine intikalini gerçekleştiriyor."

Kar motoru ile hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Altuntaş, Bitlis Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tüm ekip ve teçhizatlarıyla 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu vurguladı.

Bitlis'te yılbaşından itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğunu, şu ana kadar trafik kazasının yaşandığı 5 noktaya kar motoruyla ulaştıklarını dile getiren Altuntaş, şunları kaydetti:

"Kazalarda vatandaşımıza yardımcı olduk ve bir an önce daha uygun yerlere taşıdık. Kar motoru ile özellikle kaza yapan vatandaşımızın bekleme sürelerinin kısalmasına yardımcı olduk. Motorumuzu kullanmaya devam edeceğiz. Acil durumlara hızlı şekilde gitmemiz vatandaşın bize olan güvenini daha da artırdı. Kar motoru karla kaplanan yolda rahatlıkla gittiği için bize çok faydası oldu."

"Sağ olsun polis ekibimiz gelip bizi kurtardı"

Yolda mahsur kalan Nasır Kayaalp ise "Aracımız kara saplandı. Sağ olsun polis ekibimiz gelip bizi kurtardı. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ederiz." dedi.

Yolda kalan sürücüye yardım eden vatandaşlardan Yunus Demir de "Allah polislerimizden razı olsun. Burada kar, fırtına ve tipi var. Polislerimiz olmasaydı araba burada kalacaktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Trafik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Motoru ile Trafik Güvenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:11:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Motoru ile Trafik Güvenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.