Bitlis'te Kar Yağışı 128 Yolu Kapatmış - Son Dakika
Bitlis'te Kar Yağışı 128 Yolu Kapatmış

Bitlis\'te Kar Yağışı 128 Yolu Kapatmış
18.01.2026 12:09
Bitlis'te etkili kar yağışı nedeniyle 128 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. 70 iş makinesiyle çalışmalar sürüyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 128 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma yürütülüyor.

Kentte dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Bitlis'te 128 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 70 iş makinesi ve 90 personelle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan, belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

