Bitlis'te Kar Yağışı 51 Köy Yolunu Kapadı

13.01.2026 12:59
Bitlis'te etkili kar yağışı sonucu 51 köy yolu ulaşıma kapandı. 70 iş makinesi ile açma çalışmaları sürüyor.

BİTLİS'te gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji yetkililerinin sarı kod uyarısı verdiği Bitlis'te, kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kar kalınlığının 1 metre 80 santimetreye ulaştığı kent merkezinde araçlar ve tek katlı yapılar adeta kara gömüldü. Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 51 köye ulaşım sağlanamadığı, yolların açılması için İl Özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan kent merkezinde kar yağışı ile birlikte Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücülerde dikkatli olmalarını isterken, mecbur kalınmadıkça yola çıkılmaması yönünde de uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

