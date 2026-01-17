Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası Yollar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası Yollar Açıldı

Bitlis\'te Kar Yağışı Sonrası Yollar Açıldı
17.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından kapalı yollar, yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

BİTLİS'te kardan kapanan 227 köy ve mezra yolu, yapılan çalışmalarla yeniden açıldı.

Kentte 4 gün boyunca etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 180 santimetreye ulaşırken, 229 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla kapalı yollardan 227'si yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 2 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, iş makineleri ve deneyimli personelin özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalarda özellikle hastalar, öğrenciler ve acil durumlar öncelikli olarak ele alınıyor. Zorlu coğrafi şartlar ve sert kış koşullarına rağmen sahada etkin bir mücadele sergileyen ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için gece gündüz görev yapıyor" denildi.

ÇIĞ UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta yine yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Eğimi fazla bölgelerdeki kar örtüsünden dolayı çığ riskinin de bulunduğunu belirten yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası Yollar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jürgen Klopp’un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Madonna’dan İran’daki protestoculara destek mesajı Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı
Komşusu yüzünden evine gidemiyor Video çekip isyan etti Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM’deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

10:31
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
10:05
Malum jetin içinde çekilmiş İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan video
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video
09:56
Suriye ordusu Halep’in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
09:32
Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
08:37
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 10:39:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası Yollar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.