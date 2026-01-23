Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor
23.01.2026 11:09
Bitlis'te 104 köy yolu kapandı, kar kalınlığı 7 metreyi aşıyor. Ekipler yol açma çalışıyor.

BİTLİS merkezde kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken, yağış nedeniyle kapanan 104 yerleşim yerinin yollarının açılması için 92 personel ve 70 iş makinesi ile çalışma yapılıyor.

Kentte kar yağışı nedeniyle 104 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 7 metreyi aşarken, iş makineleri kar yığınları arasında zaman zaman kayboldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, kent merkezinde kar kalınlığının 4, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar ulaştığını söyleyerek, "Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyü Akçalı mezrasında Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. 92 personel ve 70 iş makinesi ile 353 köy, 288 mezrada toplam 3 bin 365 kilometrelik yol ağında kar küreme ve yol açma çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam etmektedir. Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en fazla kar yağışını alan illerinden bir tanesidir. Kentimize son 2 ayda, 4 metre kar yağmış durumda. Bu miktar kırsal kesimlerde 6-7 metre civarına kadar ulaşabilmektedir. Son dönemlerde yüzlerce köy yolumuz ulaşıma kapanmış olsa da ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle köy yollarımız ulaşıma açılmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin hafta sonu da dahil olmak üzere hızlı, verimli ve etkin bir şekilde karla mücadele çalışmalarını devam ettirmektedir. Bugün itibarıyla kapalı olan 104 köy ve mezra yolunun açılması için ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

