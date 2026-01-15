Bitlis\'te Karpuz Yüklü Tır Kaza Yaptı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde karpuz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Adilcevaz–Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran'dan Mersin'e karpuz taşıyan, sürücülüğünü Yunus İmuk'un yaptığı 72 AAZ 968 plakalı tır, Erciş'ten Adilcevaz istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, tırdan yola saçılan parçaların temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. - BİTLİS