Bitlis'te Kış Mevsimi: Toplam Kar Kalınlığı 4 Metre 26 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bitlis'te Kış Mevsimi: Toplam Kar Kalınlığı 4 Metre 26 Santimetreye Ulaştı

Bitlis\'te Kış Mevsimi: Toplam Kar Kalınlığı 4 Metre 26 Santimetreye Ulaştı
23.01.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 1 Ekim 2025-20 Ocak 2026 döneminde toplam kalınlığı 4 metre 26 santimetreye ulaşan kar yağışı yaşandı. Kar yağışı tek katlı evleri, araçları, trafik ışık ve levhaları ile otobüs duraklarını kapladı. Belediye, Karayolları ve Özel İdare ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ekiplerin 24 saat esasıyla çalıştığını ve ulaşımda aksama yaşanmadığını belirtti.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, 1 Ekim 2025-20 Ocak 2026 döneminde toplam kalınlığı 4 metre 26 santimetreye ulaşan kar yağışı gerçekleşti. Kentin farklı yerlerinde yüksekliği değişen kar örtüsü zaman zaman tek katlı evleri, araçları, trafik ışık ve levhaları ile otobüs duraklarını kapladı.

Türkiye'nin en çok kar alan kentlerinden Bitlis'te etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji verilerine göre, 1 Ekim 2025-20 Ocak 2026 döneminde etkili olan yağış miktarından yapılan hesaplamaya göre kentte toplam kalınlığı 4 metre 26 santimetreye ulaşan kar yağışı gerçekleşti.

Şehirde yer yer tek katlı evler, araçlar, trafik ışık ve levhaları ile otobüs durakları karla kaplandı.

Kar nedeniyle sürücü ve vatandaşların zor anlar yaşadığı Bitlis'te, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu bazı noktalarda kar yığınları oluştu.

Belediye, Karayolları ve Özel İdare ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- Ekipler 24 saat esasıyla çalışıyor

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine, kentte kış mevsiminin çetin geçtiğini, belediye olarak 80 personel ve 56 araçla hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kar yağışının başladığı günden bu yana ulaşımda aksama yaşanmadığını ve ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığını belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Şehrimize şu ana kadar 4 metre 26 santimetre kar düştü. Hemşehrilerimizin hem ulaşımında hem de yaşam standartlarında düşüş olmaması için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bitlis çok kar alan bir yer. Hemşehrilerimizden özel araçlarını kar yağışı ve buzlanmadan dolayı çıkarmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz."

Bitlis Belediyesi olarak 140 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürüttüklerini anlatan Tanğlay, şimdiye kadar karla mücadelede yaklaşık 120 bin litre yakıt ve 600 ton tuz kullandıklarını kaydetti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için canla başla çalıştıklarını anlatan Tanğlay, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Karla mücadelede fedakarca çalışan ekiplerine teşekkür eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Özellikle tek katlı evlerimiz kara gömüldü. Araçlarını bulamayan vatandaşlarımız var. Bu konuda belediyelerimiz desteğini sürdürüyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor. Merdiven ve patika yolların açılmasıyla ilgili de ekiplerimiz çaba sarf ediyor. Bildiğiniz üzere Bitlis'te iki defa çığ olayı yaşandı. Belediye olarak Valilik ve AFAD ile koordineli hareket ettik ve çok şükür can kaybı olmadı. Yoğun kar yağışı çalışma konusunda bizi etkiliyor ama yorulmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Karla kaplı aracını temizleyen Bayram Atmani de kentte yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü bildirerek, "Her sabah bu çileyi çekiyoruz. Araçlarımızı kardan çıkarmaya çalışıyoruz. Sağolsun belediyemiz çalışıyor ve yollarımızı açıyor. Allah, batı illerine de çok kar yağdırsın. Bu yıl hava çok soğuk oldu. Buna bağlı buzlanma yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Nesrullah Tanğlay, Yerel Haberler, Hava Durumu, Trafik, Bitlis, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bitlis'te Kış Mevsimi: Toplam Kar Kalınlığı 4 Metre 26 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Elazığ’da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:45:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kış Mevsimi: Toplam Kar Kalınlığı 4 Metre 26 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.