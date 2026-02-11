Bitlis'te Kış Mücadelesi: Karla Savaş Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Kış Mücadelesi: Karla Savaş Devam Ediyor

Bitlis\'te Kış Mücadelesi: Karla Savaş Devam Ediyor
11.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te karla mücadele ekipleri, kesintisiz ulaşım için zorlu koşullarda çalışıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te ekipler, kırsal bölgelerle ulaşımın kesilmemesi için gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yurdun en çok kar alan illerinden Bitlis'te İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kentin zorlu ve engebeli coğrafyasında kesintisiz ulaşım için çaba gösteriyor.

Kar yağışının başlamasıyla sahaya çıkan "kar kaplanları", karşılaştıkları tüm zorluklara göğüs gererek kapanan yolları açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını aksatmayan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması, hastaların kısa sürede sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri için günlerce evlerine gidemiyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AA muhabirine, sorumluluk alanlarında 355 köy ve 288 mezranın bulunduğunu söyledi.

İl genelinde 3 bin 365 kilometrelik köy yolu ağında çalışma yürüttüklerini kaydeden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 1,5 ayda yağan kar miktarı 4-5 metreye ulaşmıştır. Bugüne kadar 10 şantiye, 70 iş makinesi ve 90 personelle Bitlis genelinde 18 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık. Gece gündüz demeden hızlı ve etkin şekilde çalışan ekiplerimiz, çığ ve kaya düşmesi tehlikelerine karşı çalışmalarını sürdürmektedir."

Vatandaşlardan asılsız ihbarlarda bulunmamalarını isteyen Aydoğdu, kış sezonu boyunca onların kesintisiz ulaşımını sağlamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Bitlis, Ulaşım, Güncel, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kış Mücadelesi: Karla Savaş Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:16:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kış Mücadelesi: Karla Savaş Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.