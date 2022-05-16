"Nemrut Jeopark Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Nemrut Jeopark Çalıştayı" başladı.

Valilik, BEÜ, İl Özel İdaresi, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak belediyelerinin paydaş olduğu çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, coğrafyanın çok güzel olduğunu ancak bu güzelliklerin birtakım zorluklar getirdiğini söyledi.

"Yaklaşık 30 yıldır bir terör belası ile uğraşıyoruz ancak geldiğimiz noktada artık bitirme noktasına geldik." diyen Eser, terörün bitmesiyle kendilerini daha zorlu bir görevin beklediğini ifade etti.

Kenti eğitim, kültür, sanat ve turizm açısından daha ileri götürmeleri gerektiğini vurgulayan Eser, şöyle konuştu:

"Bugün burada Nemrut Kalderası ve çevresi Süphan'a kadar olan bölgeyi jeopark ilan etmek maksadıyla bir çalıştay başlatıyoruz. Çalıştayla ilgili birtakım idari boyutlar var. Kurumsal olması maksadıyla bir şirket oluşturacağız. Özel idaremiz bununla çalışmaları yürütüyor. En kısa sürede bunu tamamladıktan sonra ayaklarımız yere basarak bu amaca ulaşacağımızı düşünüyorum. Bilim kurulumuzu oluşturduk. Rektörümüzün başkanlığında çalışma yaparak bize rehberlik edecekler. Biz de onlara idari olarak onlara elimizden gelen desteği sağlayacağız."

Nemrut ile ilgili çalışmaların 10 yıl önce başlatıldığını anlatan Eser, "Bölge bunu hak ediyor. Nemrut ve çevresinin jeopark ilan edilmesiyle ilgili sonuca hep birlikte ulaşacağız. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise çalıştayın önemli olduğunu belirterek, "Nemrut jeoparkı konusunda son yıllarda bazı çalışmalar yürütülmüş, bilimsel raporlar hazırlanmış. İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör hocamızın önemli çalışması olmuş. Jeopark içindeki jeosit alanları büyük oranda Yıldırım hocamızın raporuna dayandırılarak hazırlandı. Bu toplantının ardından araziye de çıkarak çalışmalar yapacağız. Jeoprakın sınırları nereye kadar olacak? Bazı konular revize edilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sunumların yapıldığı çalıştaya, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, akademisyenler ve paydaş kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.