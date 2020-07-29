Bitlis'te otobüs durakları yenileniyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesi, kentte yıpranan otobüs duraklarını yeniliyor.

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları sürdüren belediye, ihtiyaç duyulan yerlere de yeni duraklar yerleştiriyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin ihtiyaçlarını tek tek belirleyip çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Tanğlay, "Yıpranmış ve ömrünü tamamlamış otobüs duraklarımızı şehrin dokusuna uygun şekilde değiştiriyoruz. Güzergahta bekleme durağı olmayan noktalara da yeni otobüs durakları yerleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.