Bitlis'te terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde ikamet eden E.E. isimli şahsın kendisine ait sosyal paylaşım sitesi (Facebook) hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekler şekilde paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Konu ile ilgili E.E. isimli şahıs 28 Ağustos 2020 günü ikamet ettiği evinde yakalanmış olup, sevk edildiği Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS
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