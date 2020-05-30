Bitlis'te TIR devrildi, 3 yaralı - Son Dakika

BİTLİS'in Buzlupınar mevkisinde, virajı alamayan TIR devrildi. Kazada, sürücü ile beraberinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Bitlis- Siirt Karayolu üzerindeki Buzlupınar mevkisinde meydana geldi. Siirt'ten Bitlis'e gelen 56 EA 472 plakalı TIR, virajda devrildi. Kazada, adı açıklanmayan TIR sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.