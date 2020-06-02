Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler, tırda bulunan H.F, C.K, K.F. ve M.F. ile otomobildeki Y.E.C, Ö.Ö. ve M.I'yı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.

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