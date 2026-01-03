Bitlis\'te Yoğun Kar Çatıyı Çöktürdü

Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü.
İlçede kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.
Kültür Mahallesi'nde Gürgün Çiftçi'ye ait tek katlı evin çatısında kar birikintisi oluştu. Çatı, kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Vatandaşlar, çatılarda biriken karı temizlemek için çalışma başlattı.
Yetkililer de kar düşmesi ve çatı temizliğinde vatandaşların güvenlik önlemlerini alması yönünde uyarılarda bulundu.
