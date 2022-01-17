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Barınakta 12 yılda 11 bin "can dost"un bakımı yapıldı - Son Dakika

Barınakta 12 yılda 11 bin "can dost"un bakımı yapıldı

17.01.2022 13:01

Bitlis Belediyesi bünyesinde 2010'dan bu yana hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 11 bin hayvanın bakımı ve tedavisi yapıldı.

Bitlis Belediyesi bünyesinde 2010'dan bu yana hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 11 bin hayvanın bakımı ve tedavisi yapıldı.

Sanayi sitesi mevkisinde 20 bin metrekare alana kurulan 150 hayvan kapasiteli barınak, barınma ve tedavi imkanlarıyla sokak hayvanlarına yuva oldu.

Belediye bünyesinde 6 personelle kısırlaştırma, aşılama, ameliyat, iç ve dış parazit ilaçlaması ile mikroçip uygulamasının yapıldığı barınakta, bugüne kadar yaklaşık 11 bin hayvanın bakımı ve tedavisi yapıldı, 3 bin 500 civarında köpek kısırlaştırıldı.

Mesai mefhumu gözetmeksizin ihbarları değerlendiren belediye ekipleri de sokaklarda yaralı ve hasta hayvanları araçlarla barınağa getirerek tedavi edilmelerini sağladı.

Sağlığına kavuşan hayvanları tekrar doğaya salan ekipler, tehlikeli ırklar arasında bulunan köpekleri de barınakta koruma altına aldı.

"Tehlikeli ırkları sokağa salmayın" uyarısı

Bitlis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vedat Duman, 2010 yılında kurulan barınağın 150 hayvan kapasiteli olduğunu söyledi.

Barınakta bir veteriner hekim, 3 bakım ve besleme personeli ile 2 sürücünün görev yaptığını belirten Duman, şöyle konuştu:

"Barınaktaki hayvanları kurumların yemekhanelerinden artan yemek ve elimizdeki kuru mamalarla besliyoruz. Ekibimiz her sabah yemekhanelere giderek yemekleri topluyor. Hayvan toplama ekibimiz ihbarları anında değerlendiriyor. Sokakta başıboş hayvanları barınağa getirerek sağlık problemi varsa tedavisini yapıyoruz. Sağlıklı olanları kısırlaştırıp aşılarını yapıyoruz. Çip taktıktan sonra aldığımız yere bırakıyoruz. Barınağımızın işletilmesi konusunda iyi bir hayvansever olan Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'ın gayreti var. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Tehlikeli ırk köpeği olanların, bu hayvanları sokağa terk etmek yerine barınağa getirmeleri gerektiğini aktaran Duman, "Bu köpekler vatandaşa zarar verebilirler. Hayvan sahipleri, ceza alırız korkusuyla sokağa terk etmesinler, getirip barınağa teslim etsinler. Besleyenler de hayvanları ağızlıksız ve tasmasız dışarı çıkarmasın." dedi.

Duman, barınakta şu ana kadar 3 bin 500 civarında hayvanın kısırlaştırıldığını, 11 bin hayvanın da bakımının ve tedavisinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Barınakta 12 yılda 11 bin can dost un bakımı yapıldı
Barınakta 12 yılda 11 bin can dost un bakımı yapıldı
Barınakta 12 yılda 11 bin can dost un bakımı yapıldı

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Bitlis Belediyesi, Rehabilitasyon, Veteriner, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barınakta 12 yılda 11 bin 'can dost'un bakımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barınakta 12 yılda 11 bin "can dost"un bakımı yapıldı - Son Dakika
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