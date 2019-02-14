Bıyık, "İstihdama Yönelik Projeler Geliştireceğiz"

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca'da bulunan ve Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Aslan Çimento Fabrikası'nı ziyaret etti. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve SKM Başkanı Feramuz Sağlam ile birlikte Aslan Çimento'ya konuk olan Bıyık, ilk olarak Aslan Çimento Genel Müdürü Murat İdris Sela'yı ziyaret etti. Aslan Çimento'nun yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi alan Bıyık, seçim çalışmaları hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

İŞÇİLERLE BİRLİKTE YEDİ

Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, öğle yemeğinde ise işçilerin sofrasına konuk oldu. Fabrika işçileriyle birlikte karavana yiyen Bıyık, Darıca'da özellikle işsizliği azaltmak ve herkesi iş sahibi yapabilmek için proje geliştireceklerini ifade ederek "İşçinin alın teri önemli. Belediye başkanı olduğumda herkesin iş bulabilmesi ve evine ekmek götürebilmesi için belediye olarak çalışmalar yapacağız.

'İSTİHDAM MASASI' PROJESİ

Belki herkese iş bulamayız ama Darıca'da işsizliği azaltmak için çalışacağız. Belediye bünyesinde kuracağımız İstihdam Masası ile iş arayanlarla işçi arayanları buluşturacağız. İŞKUR ve bölgemizdeki OSB'lerle ortak projeler geliştirerek işçi ile işveren arasında köprü kuracağız ve işsizleri iş sahibi yapmak için çalışacağız" diye konuştu.