Biyokütle enerjiden üreticiye ek gelir

Yenilenebilir Enerji sektöründe faaliyet gösteren Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından kurulan Biyokütle Enerji Santralleri (BES) enerji üretiminin yanı sıra kırsal kesiminde ekonomik kalkınmasına doğrudan ek gelir ile üreticilere kazançlar sağlanıyor.

Konu ile ilgili olarak OKE tarafından yapılan yazılı açıklamada, yenilebilir enerji kapsamında Çorum Mecitözü ve Afyonkarahisar Çay'daki BES'lerin enerji üretimlerini sürdürüyor. Samsun Çarşamba BES'de ise yakında deneme üretimine geçilecek.

Bu santrallerin kurulduğu iller ve çevresindekilerdeki çiftçiler düşünüldüğünde toplamda, yaklaşık 5O bin çiftçiye doğrudan ek gelir imkanı sağlanarak, ciddi bir kırsal kalkınma hamlesi gerçekleştirilecek. Satın alınan ve alınacak olan tarım-orman ürünü atıkları ile bölgelere yaklaşık 250 Milyon TL doğrudan gelir desteği sağlanıyor olunacak. Açıklamada, ülkemizin enerji açığının kapatılmasında yerli, yenilenebilir ve temiz enerji üretimi için model projeler ortaya konulduğu belirtilerek, temiz enerji ile yıllık 413 bin MWh elektrik üretilerek yaklaşık 200 bin hanenin elektrik tüketimi karşılanacak.

Biyokütle santrallerinin bitkisel atıkları enerjiye dönüştürerek ekonomiye direk ve dolaylı olarak çok büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek açıklamada şöyle denildi:

"Özellikle pandemi sürecinin henüz bitmediğini göz önüne aldığımızda ve işsizlik konusu ülkemiz için ne kadar önem arz ediyor. Herkesin bu süreçte çaba göstermesi gerekiyor. OKE olarak Çarşamba ve civar köylerdeki işsiz insanlarımızı işgücümüze katmak için personel alımlarımıza da başladık. Ayrıca 'topraktan kazandığımızı yine toprağa kazandırma' felsefesiyle çıktığımız bu yolda tarıma ve çiftçiye maksimum fayda sağlayacak politikalarımızı da oluşturmaya devam ediyoruz."

OKE bünyesinde Çiftçi Akademisi kuruduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Çiftçi Akademisi ile başta Çarşamba halkı olmak üzere yöredeki çiftçilerimize ve çiftçi adaylarımıza tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı hedefledik. Çiftçilerimizin bilinçli tarım ile yatırım ve üretim yapmasını, teknik ve finansal bilgi düzeyini daha da arttırmalarını, tecrübelerini arttırarak daha da eğitimli ve bilinçli olmalarını hedefledik. Dünyada geleceğin yatırımı olan tarımda söz sahibi olacak yeni kuşakları bugünden kazanmaya odaklandık. Çiftçi Akademisinde; üreticilerimizin daha fazla verim alabilmeleri için yapmaları gereken yöntemlerin neler olduğu ele alınacak. Özellikle seracılık faaliyetleri ile uğraşanların mahsullerindeki verimi nasıl artırabilecekleri, doğru ve iyi tarım uygulamalarının, etkili ilaçlama ile sulama yöntemlerinin nasıl uygulanması gerektiği gibi konular işin erbabı mühendislerimiz tarafından kendileri ile paylaşılacak. Üzerine basarak bir kez daha yineliyoruz ki; topraktan kazandığını yine bu ülkenin topraklarına yatırmayı ilke edinen Çevre Dostu, Çiftçi Dostu OKE, herkes için fayda sağlayacak ekonomik avantajları kullanmaya devam edecektir. Tarımı bitirecekler iddiaların aksine, bizim de tarımın bereketine verimine ihtiyacımız vardır. Bizim varlık sebebimiz tarımdır. Çünkü, yakıtımız tarımsal ürünlerin atıklarıdır. Çarşamba ovasının bereketine, verim çeşitliliğine nasıl bir katkıda bulunmamız gerekiyorsa, bunun için elimizden geleni fazlası yapacağız." - SAMSUN