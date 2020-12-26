Biz oraya gidemiyorsak onlar bize gelsin - Son Dakika

Biz oraya gidemiyorsak onlar bize gelsin

26.12.2020 07:40
Biz oraya gidemiyorsak onlar bize gelsin, System.String[]

NAR GİBİ KIZARMIŞ HİNDİThe Steeve, İstanbulŞef İsmet Saz'ın Kuruçeşme'deki mekanı The Steeve, yılbaşı gecesi için özel menüler hazırlamış.

NAR GİBİ KIZARMIŞ HİNDİ

The Steeve, İstanbul

Şef İsmet Saz'ın Kuruçeşme'deki mekanı The Steeve, yılbaşı gecesi için özel menüler hazırlamış. Dilerseniz şeften özel lezzeti Beef Wellington ya da iç pilavlı, nar gibi kızarmış hindi sipariş edebilirsiniz. Yarım hindi 395 lira. 2 kişilik menüler 495 liradan başlıyor. (0212) 258 00 29

SABAHA KAHVALTI DA HAZIR

Gram, İstanbul

Gram'ın menüsünde ana yemek için et, tavuk ve hindi var. Kutlama menüleri, tatlı çeşitleri ve hatta yeni yıl sabahı için brunch (geç kahvaltı) paketleri de mevcut. Fırınlanmış bütün tavuk 72 lira, 5'li meze paketi 149 lira, brunch paketiyse 315 lira. www.gramevde.com

MENÜLERDE ŞEF İMZASI

Para Gastroteka, Ankara

Restoranın şefi ve ortağı Tolgar Mireli, yılbaşı gecesi paket servisi için özel lezzetler içeren menüler hazırlamış. Çorba, başlangıç, ana yemek ve tatlısı olan menüler en az dört kişi için sipariş veriliyor. Kişi başı 230 liradan başlıyor. (0312) 514 41 41

MEZELERİ İDDİALI

Muutto, İstanbul

Şef Umut Karakuş'un restoranı Muutto'nun mezeleri iddialı. Mekana özel reçetelerle hazırlanan mezelerin en çok tercih edilenleri arasında hardallı levrek, humus, çerkestavuğu ve jaji var. Meze fiyatları 17 liradan başlıyor. (0216) 515 62 45

GECENİN KURTARICISI

Alaf Kuruçeşme, İstanbul

Restoran, farklı konseptlerde paylaşımlı 'meze' paketleri hazırlıyor. İsterseniz mezeleri kendiniz de seçebiliyorsunuz. Kutuların tanesi 90 gram olarak geliyor. İki kişilik menüler 450-500 lira arasında. (0532) 015 94 19

PAKET MENÜLERİ VAR

Damla 1967 Restoran, İzmir

Mekan şehrin eskilerinden... Menüsünde mezeler, etler ve sakatat çeşitleri mevcut. 5 çeşit meze, 2 çeşit ara sıcak ve iç pilavlı hindi tandırdan oluşan yılbaşı menüsü var. Kişi başı 125 lira. (0232) 464 66 55

VİŞNE TURŞUSUNU DENEYİN

Cibalikapı Balıkçısı, İstanbul

Mekan, favori lezzetlerini Meze d'or markasıyla kapınıza getiriyor. Cibalikapı usulü Girit ezme, Ermeni pilaki, vişne turşusu ve kurutulmuş domatesli levrek dolmasını mutlaka deneyin. 3'lü, 5'li ve 7'li paketleri var. 60 liradan başlıyor. Mevsim balıklarını da sipariş edebilirsiniz. (0546) 255 45 00

TATLISIZ OLMAZ

Ekşi Maya, Ankara

Ankara'da üç farklı şubesi olan fırının yılbaşı için hazırladığı özel tatlı çeşitleri mevcut. Pastalar (8-10 kişilik) 250 lira, sepet 150 lira. Yeni yıl sepetindeyse cevizli tam buğday ekmeği, orman meyveleri reçeli, kuru domates ezmesi, granola, ekmek kıtırı ve yılbaşı kurabiyesi var. (0312) 504 24 21

DENİZ ÜRÜNLERİ İSTEYENLERE

Balıkçı Hasan, İzmir

Restoranın paket servis için hazırladığı menüler var. Menünün haricinde özel balık siparişi de alıyorlar. Mezeler 20, ara sıcaklar 19, ana yemekler 60 liradan başlıyor. Paella, Balıkçı Hasan'ın favorilerinden. (0232) 464 13 54

BİRBİRİNDEN ŞIK PAKETLER

Frankie, İstanbul

Restoran salgın döneminde 'Frankie Evde' markasıyla paket servise geçti. Menüde klasik lezzetlerinden deniz ürünlü kuskus risotto, karalahana çorbası ve bütün kuzu pirzola da var. Fiyatlar 30 liradan başlıyor. (0541) 230 66 66

Biz oraya gidemiyorsak onlar bize gelsin

Kuruçeşme, İstanbul, Hindi, Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Biz oraya gidemiyorsak onlar bize gelsin - Son Dakika Magazin


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