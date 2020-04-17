"Bizim İçin Değerlisiniz" projesiyle çocukların yüzünü güldürüyorlar

Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında 16 yetim ve öksüz çocuğa yatak odası takımı ve bilgisayar hediye etti.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumsal değerler çerçevesinde dezavantajlı grupları güçlendirerek, yetersiz koşuları iyileştirmek istediklerini söyledi.

Projenin birinci aşamasında Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı yaptıklarını anımsatan Tilki, ikinci aşamada da 16 dezavantajlı ailenin yetim ve öksüz çocuklarına çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye ettiklerini kaydetti.

Yardımlar sonrası çocukların çok mutlu olduğuna dikkati çeken Tilki, odaların dekorasyon ve süsleme işinin de Araban Kaymakamlığına bağlı birimler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun eşi Nesrin Mutlu da ailelerin evlerini tek tek ziyaret ettiklerini, ellerinden geldikçe ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirterek, başarılı olmaları temennisinde bulundu.