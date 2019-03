Bizim Siyaset Yapma Amacımız Millete Hizmet Etmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Siyaset farklı amaçlarla yapılıyor. Biz millete hizmet etmek, milletin sorunlarını çözmek, bireysel olarak önlerinde bulunan ekonomik, sosyal zorlukları azaltmak için bir araya gelmiş kadrolarız." dedi.



Yazıcı, Samsun Milli İrade Platformu İl Yürütme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.



Çanakkale Zaferi'ni tarihin en anlamlı, en kudretli, en destansı zaferi olduğunu vurgulayan Yazıcı, Çanakkale Savaşı'nı iyi okuyup anladıklarını söyledi.



Hayati Yazıcı, vatan toprağının bölünmez bir bütün olduğuna işaret ederek, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" söylemini bu nedenle önemsediklerini bildirdi.



AK Parti'nin siyaset anlayışına değinen Yazıcı, siyasetin projeler üzerinden yapılan bir yarış olması gerektiğini anlattı. Yazıcı, "Değerler hepimizin. Biz, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan derken bunların AK Parti'ye ait olduğunu çiziyor değiliz. Bunları bütün kamuoyuna herkesin ortak değeri olduğunun altınız çizmek suretiyle deklare ediyoruz." diye konuştu.



Milli iradenin önemine işaret eden Yazıcı, Türkiye'nin tarihinde ortalama her 10 yılda bir darbe olduğunu ve ülkenin geriye götürüldüğünü hatırlattı.



Yazıcı, 2007'deki e-muhtıra ile 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bunlar amaçlarına ulaşmış olsaydı hedefleri Suriye'nin yanı başında buna benzer bir ülke daha oluşturmak. Siyaset farklı amaçlarla yapılıyor. Biz, millete hizmet etmek, milletin sorunlarını çözmek, bireysel olarak önlerinde bulunan ekonomik, sosyal zorlukları azaltmak, hayatını kolaylaştırmak için bir araya gelmiş kadrolarız. Bu sebepten Liderimiz Cumhurbaşkanımız her fırsatta 'Biz bu millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için...' Yerel yönetimlerimiz de böyle. 15 Temmuz o gaddar darbe teşebbüsünün uluslararası boyutu, gördüğü destek ve himaye Türkiye'nin ne denli tehlikelerle karşı karşıya olduğunu görmeyenlere de gösterir hale geldi. Beka sorunu budur."



Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilk defa bir yerel seçime gittiğini hatırlatan Yazıcı, "Armudun sapı üzümün çöpü demeyelim. Öyle irdeleme lüksümüz yok. Çünkü biz, 'her şeyi çözdük, hiçbir sorun yok' diyor değiliz ki. Belli bir yerdeki Türkiye Cumhuriyeti devletini aldık bir yerlere taşıdık. Girmeyim şimdi o Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonuna... Onlar nasıl yapıldı? Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanı, makineyi, aracı, gereci, insansız hava araçlarını yapıp imal ettirip teslim etmemiş olsaydık Türkiye'nin bağımsızlığı, güvenliği için hayati derecede önemli Fırat Kalkanı Operasyonunu, Zeytin Dalı Operasyonunu gerçekleştirebilir miydik?" diye konuştu.



Yazıcı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin yurt içinden ve yurt dışından takip edileceğini ifade ederek, "Bu seçimleri herkes bekliyor. Yurt içinde, yurt dışında. Karşımızda oluşturulmuş bir ittifak var görüyorsunuz. Kimlerle oluşturulmuş, hangi unsurlarla oluşmuş. Onların ortak paydaları var mı? Bizim ortak değerlerimiz var." ifadesini kullandı.



Toplantıya, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

