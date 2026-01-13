Black Label Society İstanbul'da! - Son Dakika
Kültür Sanat

Black Label Society İstanbul'da!

Black Label Society İstanbul\'da!
13.01.2026 11:49
Black Label Society, 22 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Kaçırmayın!

Heavy metal müziğin önde gelen gruplarından Black Label Society, 22 Temmuz'da ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Grup, KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konserle hayranlarıyla buluşacak.

Black Label Society'nin İstanbul konseri, Epifoni 10 Yıl Konserleri kapsamında ve Only You Live ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, yaz sezonunun dikkat çeken konserleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar Ozzy Osbourne'un gitaristliğini yapan vokalist, gitarist ve söz yazarı Zakk Wylde liderliğindeki Black Label Society, groove metal, southern rock ve klasik heavy metal unsurlarını bir araya getiren müzikal yapısıyla tanınıyor. 25 yılı aşkın kariyeri boyunca grup, heavy metal sahnesinin saygın isimleri arasında gösteriliyor.

Wylde'ın karakteristik gitar tonu, sert riff'leri ve blues etkili solo anlayışı, grubun karanlık ve güçlü anlatımıyla birleşerek canlı performanslarda öne çıkıyor. Black Label Society, yüksek enerjili sahne performanslarının yanı sıra sadakat, mücadele, kayıp ve direnç temalarını işleyen şarkı sözleriyle de biliniyor.

Grup, 2025 yılının Ekim ayında yayımladığı 'Broken and Blind' adlı yeni şarkısıyla dikkat çekerken, bu yıl çıkarılması planlanan yeni albüm için de hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, İstanbul, Kültür, Müzik, Son Dakika

Kültür Sanat Black Label Society İstanbul'da!

