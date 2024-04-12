BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'si Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'si Büyümeye Devam Ediyor

BlackRock\'ın Spot Bitcoin ETF\'si Büyümeye Devam Ediyor

BlackRock'ın IBIT adlı Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), piyasaya çıkışının ardından 3 ay içinde 15 milyar dolarlık yatırım alarak sektörde liderliğini sürdürdü. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'a göre, fonun performansı yüzde 50'nin üzerine çıktı ve diğer BlackRock ETF'lerinden iki kat daha fazla nakit girişi oldu. Bu başarı, BlackRock'ın portföyündeki 421 ETF arasında öne çıkıyor. S

12.04.2024 14:49  Güncelleme: 14:54
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BlackRock'ın IBIT spot Bitcoin borsa yatırım fonu, piyasaya çıkışının üzerinden geçen üç ayda toplamda 15 milyar dolarlık girişe ulaşarak sektördeki liderliğini perçinledi.

BlackRock'ın Bitcoin ETF'si 15 Milyar Dolarlık Girişle Rekor Kırdı

BlackRock'ın IBIT isimli spot Bitcoin ETF'si, piyasaya sürülmesinden sadece üç ay sonra 15 milyar dolarlık girişle büyük bir başarı elde etti. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'a göre fonun performansı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi ve diğer BlackRock ETF'lerinden iki kat daha fazla nakit giriş yaşadı. Bu başarı, BlackRock portföyünde bulunan 421 ETF arasında dikkat çekiyor.

IBIT, geçtiğimiz gün Amerika'daki spot Bitcoin ETF'leri arasında en yüksek girişi elde ederken, rakip fonlardan olan Grayscale'in GBTC'si ve Bitwise'ın BITB'si önemli çıkışlar yaşadı. Valkyrie'nin BRRR fonu ve Fidelity'nin FBTC'si ise daha düşük girişlerle rekabette geride kaldı.

Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.836 doları test ettiği Mart ayındaki yoğun ilginin ardından, spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi bir miktar azaldı. Son verilere göre toplam net akışlar şu anda 12,9 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sine olan ilgi, şirketin yaptığı yoğun reklam çalışmalarıyla daha da arttı. The ETF Store Başkanı Nate Geraci, "iShares spot Bitcoin ETF için yapılan reklam kampanyaları olağanüstü. Sadece Bloomberg ana sayfasında yedi farklı banner reklamı gördüm." ifadesini kullandı.

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