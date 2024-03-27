BlackRock, Ethereum Blockchain'i Üzerinde Tokenleştirilmiş Hisseleri Barındıran Yeni Fonuyla 160 Milyon Dolar Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

BlackRock, Ethereum Blockchain'i Üzerinde Tokenleştirilmiş Hisseleri Barındıran Yeni Fonuyla 160 Milyon Dolar Topladı

BlackRock, Ethereum Blockchain\'i Üzerinde Tokenleştirilmiş Hisseleri Barındıran Yeni Fonuyla 160 Milyon Dolar Topladı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın Ethereum Blockchain'i üzerinde tokenleştirilmiş hisseleri barındıran yeni fonu, ilk haftasında 160 milyon dolar topladı. Fon, nakit para, Amerikan Hazine bonoları ve repurchase agreements (repo) gibi varlıklara yatırım yapıyor ve yatırımcılarına BUIDL adında bir kripto para birimi sunuyor. BlackRock'ın Üst Yöneticisi Larry Fink, tüm finansal varlıkların sonunda dijitalleşeceğine inandığını belirtiyor.

27.03.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, kripto para piyasalarında genişlemeye devam ediyor. BlackRock'ın Ethereum Blockchain'i üzerinde tokenleştirilmiş hisseleri barındıran yeni fonuyla ilk haftasında 160 milyon dolar topladı.

Ethereum Blockchain'inde Yenilikçi Bir Adım

BlackRock Inc.'in Ethereum Blockchain'inde hissedarlık bilgilerini kaydeden yeni parasal fonu, piyasaya sürülmesinin ardından ilk haftada 160 milyon dolar topladı. BlackRock USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu, nakit para, Amerikan Hazine bonoları ve repurchase agreements (repo) gibi varlıklara yatırım yapıyor ve yatırımcılarına her biri 1 dolar değerinde BUIDL adında bir kripto para birimi sunuyor. Yatırımcılar, bu tokenleri Securitize'in onayladığı dijital cüzdanlar aracılığıyla diğer yetkilendirilmiş adreslere transfer edebiliyorlar.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan BlackRock, kripto para birimlerinin en güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Larry Fink, tüm finansal varlıkların sonunda dijitalleşeceğine inandığını belirtiyor. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu da, Ocak ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana 13 milyar doları aşkın yatırım çekti.

Securitize'ın kurucusu ve CEO'su Carlos Domingo, bu yeni tokenize fonun özellikle üç alanı hedeflediğini açıklıyor: Blockchain üzerinden kendi hazinelerini yönetmek isteyen kripto şirketleri ve DAO'lar, Hazine bonolarının türevlerini geliştirmek isteyen projeler ve sabit para birimlerine alternatif arayanlar için bir teminat olarak kullanılabilir olması. Domingo, fonun "dünyanın en büyük varlık yönetim firması tarafından yönetilen oldukça kurumsal bir ürün" olduğunu ve kripto şirketleri için herhangi bir karşı taraf riski taşımadığını belirtiyor.

Blackrock, Coin, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto BlackRock, Ethereum Blockchain'i Üzerinde Tokenleştirilmiş Hisseleri Barındıran Yeni Fonuyla 160 Milyon Dolar Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:18 Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti’ye mi katıldı İşte meselenin aslı Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı
20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
20:52 Almanya’da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış Almanya'da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
21:30 Aziz Yıldırım, 2 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’a katılmayacak Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 23:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: BlackRock, Ethereum Blockchain'i Üzerinde Tokenleştirilmiş Hisseleri Barındıran Yeni Fonuyla 160 Milyon Dolar Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement