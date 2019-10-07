Son Dakika Haberleri: Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı
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Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı

42 dakika önce

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı'nı çalıştıran David Blatt, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı, System.String[]

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı'nı çalıştıran David Blatt, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

İki yıldır Yunan temsilcisini çalıştıran ve ağustos ayında yaptığı açıklamayla Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını duyuran 60 yaşındaki Blatt, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yönetimle yaptıkları uzun görüşmelerin ardından yolları ayırmaya karar verdiklerini kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Büyük bir antrenör ve harika bir insanla yolları ayırmak herkes için çok zor. Basketbolun en önemli figürlerinden biriyle çalışmak bizim için onurdu." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka takımlarını çalıştıran Blatt, 2014 yılında Maccabi Tel Aviv ile THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

2014-2016 yıllarında Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran İsrailli başantrenör, Rusya Milli Takımı'yla da 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

David Blatt, Olympiakos, Yunanistan, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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