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Blockchain Türkiye Platformu'nun birinci yılı kutlanacak

1 saat önce

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) öncülüğünde Türkiye'de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturmayı hedeflenen Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR) Birinci Yıl Dönümü Etkinliği, 24 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.

Blockchain Türkiye Platformu'nun birinci yılı kutlanacak, System.String[]

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) öncülüğünde Türkiye'de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturmayı hedeflenen Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR) Birinci Yıl Dönümü Etkinliği, 24 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.

Haziran 2018'de duyurulmasının ardından Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) çatısı altında 42 Platin ve 31 Altın olmak üzere toplam 73 üyeye ulaşıldı. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere pek çok akademik kurum ve STK ile işbirliği yapıldığı belirtilirken, kurumsal üyelerin katılımları ile Çalışma Grupları'nda çeşitli raporlar yayınlandığı vurgulandı.Platformun 24 Ekim Perşembe günü Maslak 42'de yapılacak olan Birinci Yıl Dönümü Etkinliği'nde, Blockchain Türkiye Platformu kurucu üyeleri Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko'nun katılımıyla, BCTR'nin çalışmaları ve hedefleri anlatılacak.


Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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